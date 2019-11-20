Стокгольм, , 20:50 — REGNUM Член Социал-демократов и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что избиратели подчеркивают недовольство растущим уровнем преступности, отдавая свое предпочтение партии Шведских демократов. Он добавил, что отсутствие безопасности и чувства защищенности в обществе подрывает электоральную основу Социал-Демократов. Об этом 20 ноября сообщило шведское издание Aftonbladet.

«Это естественно, что гнев и неудовлетворенность направлены против тех, кто обладает государственной властью», — заявил Лёвен.

В то время как на улицах и площадях в Швеции стреляют и взрывают бомбы, Социал-демократы страдают от наихудшей поддержки общественного мнения. По последним данным опросов, партия Лёвена уступает первое место Шведским демократам, которые теперь являются политической силой Швеции с наибольшим одобрением со стороны избирателей.

Однако, в свою очередь, премьер-министр заявил, что не видит повода для беспокойства, так как это «естественно», что люди недовольны, прежде всего, действующим правительством, когда сталкиваются с насилием на улицах.