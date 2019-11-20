Стокгольм, , 20:31 — REGNUM В Швеции лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону пришлось извиниться перед критиками за его позицию по вопросам иммиграции. Он заявил, что сожалеет о «самоустранении и бойкоте» на протяжении многих лет. Об этом 19 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

«За тот уровень самоустранения и бойкота, который был присущ моей партии против голосов тех, кто хотел и все же решился поднять эти проблемы, эти люди заслуживают безоговорочного извинения от меня и моей партии», — написал Ульф Кристерссон в своем посте в Facebook.

Ульф Кристерссон теперь согласился с тем, что «давняя неконтролируемая иммиграция, которая сейчас ведет к серьезным преступлениям, возникла не на пустом месте».

«Ответственность за многие годы немыслимой политики ‑ и неспособность справиться с проблемами — разделяют многие. Также ее разделяет и моя партия — Умеренные», — написал он в Facebook.