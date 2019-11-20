Вильнюс, , 19:14 — REGNUM Депутата Сейма Литвы от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирину Розову сегодня, 20 ноября, в рамках парламентского расследования «о влиянии России на политические процессы Литвы» допросили члены комитета по нацбезопасности и обороне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Розову спрашивали о её связях и отношениях с российскими дипломатами, которые представляют, говорили депутаты, «вражескую страну». Одним из главных упрёков к ней стало обращение в посольство РФ в Литве о включении её сына в программу, которая позволяет русскоязычным иностранным гражданам обучаться на бесплатной основе в российских вузах. Сын Розовой таким образом бесплатно поступил в университет в Санкт-Петербурге, завёл там семью и в итоге остался.

Депутат Довиле Шакелене спрашивала Розову, не видит ли она проблему в том, что по этому вопросу она обратилась к «вражескому государству»? «Нет», — коротко ответила Розова. Тему «вражеского государства» продолжил консерватор Лауринас Касчюнас, который заявил, что ради своих детей бы сделал всё, что угодно, но точно не обращался бы к «вражеской стране».

Розову подозревают в «нелояльности» к государству. Причиной стала справка литовской госбезопасности двухлетней давности, в которой правлению парламента рекомендуется не разрешать Розовой позволять работать с засекреченными документами. ДГБ Литвы утверждает, что, заполняя анкету с вопросами для получения такого разрешения, Розова скрыла, что якобы тесно общается с российскими дипломатами, часть которых, по утверждению литовской спецслужбы, является кадровыми российскими разведчиками.

В итоге в Литве разразился громкий скандал, а некоторые политики заявили о якобы крупномасштабном влиянии России на внутренние процессы в стране.

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