Вильнюс, , 19:06 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 20 ноября, посетил военный полигон в Пабраде, неподалёку от границы с Белоруссией, встретился с военнослужащими литовской армии и армии США и покатался на американском танке Abrams, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Американский военнослужащий, с которым мы ехали на том танке, рассказал: «когда-то я хотел быть врачом, но сел в этот танк, поездил на нём, выстрелил первый раз, и понял, что никуда больше не уйду, останусь в армии». Со мной так не произошло. Мне уже поздно менять профессию, но этот танк действительно едет, как Mecedes — так ровно и так красиво», — рассказывал о своих ощущениях Науседа после поездки на Abrams.

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Порядка 30 танков Abrams, 20 боевых машин пехоты Bradley, другая техника и 500 солдат США с середины октября прибыли в Литву на военный полигон в Пабраде. Там американские военные с техникой будут оставаться до весны 2020 года, уточняет минобороны Литвы.

Отметим, что 500 солдат США с техникой станут дополнительной силой к батальону НАТО быстрого реагирования под командованием Германии, который насчитывает порядка 1200 солдат. Кроме них в Литве на авиабазе под Шяуляй дислоцированы истребители НАТО из так называемой миссии воздушной полиции, которые также обслуживает несколько сотен военнослужащих из разных стран НАТО.

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