Вильнюс, 20 ноября 2019, 19:06 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 20 ноября, посетил военный полигон в Пабраде, неподалёку от границы с Белоруссией, встретился с военнослужащими литовской армии и армии США и покатался на американском танке Abrams, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Порядка 30 танков Abrams, 20 боевых машин пехоты Bradley, другая техника и 500 солдат США с середины октября прибыли в Литву на военный полигон в Пабраде. Там американские военные с техникой будут оставаться до весны 2020 года, уточняет минобороны Литвы.
Отметим, что 500 солдат США с техникой станут дополнительной силой к батальону НАТО быстрого реагирования под командованием Германии, который насчитывает порядка 1200 солдат. Кроме них в Литве на авиабазе под Шяуляй дислоцированы истребители НАТО из так называемой миссии воздушной полиции, которые также обслуживает несколько сотен военнослужащих из разных стран НАТО.
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