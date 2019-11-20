Приштина, , 20:41 — REGNUM 20 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай провел встречу с Высоким Советником частной швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога» Жаном Мари Геэнно, бывшим заместителем генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало продолжение диалога между Сербией и Косово, прерванного в ноябре 2018 года в связи с введением Косово пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Косовский политик подчеркнул, что Косово готово к заключению всеобъемлющего юридически обязательного соглашения, результатом которого станет взаимное признание в существующих границах.

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