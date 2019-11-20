Москва, , 19:05 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической республики готовы вести переговоры с США по ядерной тематике только в том случае, если Вашингтон откажется от враждебной политики. Об этом сегодня, 20 ноября, заявила первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я думаю, что если США в дальнейшем предложат провести переговоры, мы можем поднять ядерный вопрос, только если они откажутся от враждебной политики», — сказала представитель Северной Кореи.

Цой Сон Хи не стала уточнять, каких конкретно мер ожидает Пхеньян от Вашингтона. Она лишь подчеркнула, что речь идет о «любых враждебных шагах».

Напомним, что переговоры США и Северной Кореи, несмотря на две личные встречи лидеров этих стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына — особо не продвинулись. Вашингтон фактически требует от Пхеньяна одностороннего разоружения без каких-либо гарантий, Северная Корея никогда на это не пойдет.