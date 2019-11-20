Стокгольм, , 20:47 — REGNUM Политическое руководство Швеции до сих пор не урегулировало вопрос о привлечении Комиссии стратегического планирования для организации мер, направленных на финансирование военной программы страны. В частности, правительство столкнулось с недостатком финансирования для оборонных нужд. Об этом 20 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

15 ноября министерство обороны Швеции представило обзор доклада Комиссии стратегического планирования по вопросам будущего финансирования вооруженных сил страны. Подготовленный доклад служит основой для следующего военного бюджета, принимаемого в 2020 году.

Согласно заключению министерства обороны Швеции, из 22,5 запрошенных миллиардов не хватает 5,5 миллиардов долларов, что составляет четверть заявленной суммы, выделяемой на организацию обороны в 2021—2030 гг.

20 ноября верховный главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Биден встретился с парламентским комитетом обороны в Риксдаге и поделился своими взглядами на решение проблем, связанных с финансирование обороны страны.

«Мы четко заявили, что это наше видение ситуации и наша точка зрения. Однако я очень уважаю правила политической процедуры, которая должна сейчас начаться», — заявил Микаэль Биден, оценивая сложившиеся противоречия между генералитетом и политическим руководством Швеции