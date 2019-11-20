Вильнюс, , 19:01 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа не согласен с мнением президента Франции Эмманюэлем Макроном о «смерти мозга НАТО». При этом глава Литвы считает Североатлантический альянс единственной альтернативой безопасности Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом Науседа заявил сегодня, 20 ноября, во время посещения военного полигона Пабраде, неподалёку от границы с Белоруссией.

«Я верю, что НАТО мы можем укрепить. Смерть мозга НАТО может произойти в том случае, если у всех членов произойдёт смерть мозга. У Литвы точно не произошла смерть мозга, у большинства стран НАТО — также. А значит вывод должен быть намного оптимистичнее, нежели был сделан», — сказал Науседа.

Ранее Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил о том, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга».

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