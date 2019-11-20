Кабани, , 19:00 — REGNUM Видеообращение с извинениями по поводу нападения на российский патруль в городе Кабани (Сирия) опубликовали представители курдской милиции — сил внутренней безопасности.

Курдские силовики заявили, что в Кабани действовали провокаторы.

«Выражаем сожаление в связи с агрессивным поведением отдельных представителей населения Кабани, забросавших камнями и бутылками с зажигательной смесью российские автомобили», — говорится в обращении.

Представители курдских силовиков заверили российскую сторону, что подобные акции не повторятс: они примут меры.

Напомним, российский и турецкий патруль в Кабани забросали камнями в начале ноября. Это сделали недовольные местные жители.

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Позже, 18 ноября, в сети появился видеоролик, на котором в провинции Алеппо был атакован совместный российско-турецкий патруль. Были попытки поджечь военную технику.

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