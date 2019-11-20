Ашхабад, , 18:58 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании выразил недовольство тем, что в последние годы в стране значительно снизилась эффективность работы нефте‑ и газоперерабатывающих предприятий, а также упали объемы добычи нефти и газа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер возмутился в связи с тем, что отвечающие за нефтегазовую отрасль чиновники ненадлежащим образом ведут работу по привлечению зарубежных инвестиций и возвращению в строй нефтяных скважин бездействующего фонда, а также неэффективно применяют технологии по повышению добычи сырья и нефтеотдачи продуктивных пластов.

В качестве примера Бердымухамедов привел госконцерн «Туркменнефть», который план за январь — октябрь 2019 года выполнил лишь на 88,7% — преимущественно из-за низких темпов буровых работ и капитального ремонта скважин.

Недоволен он оказался и тем, что «Туркменнефть» не в полном объеме выполняет условия контрактов по сотрудничеству с российской компанией «Татнефть», сингапурской «Yug-Neftegaz» и итальянской «ENI».

По словам президента Туркмении, госконцерн «Туркменгаз» также демонстрирует низкую эффективность работы — план по добыче природного газа выполнен на 94,6%, по добыче газового конденсата — на 90,7% и по производству сжиженного газа — на 98,5%.

Кроме того, план по производству полиэтилена выполнен только на 21,2%, полипропилена — на 23,8%, бензина — на 27%, а план по поставкам за рубеж природного газа — на 94,5%.

Аналогичная ситуация, как отмечает глава государства, сложилась и в Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, где производство бензина снизилось по сравнению с прошлогодним на 10,2%, керосина — на 16,2%, дизельного топлива — на 8,2%, сжиженного газа — на 17,5% и мазута — на 6,3%.