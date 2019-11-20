Пхеньян, , 20:26 — REGNUM Северная Корея требует от США полностью отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений. Это является предварительным условием Пхеньяна для возобновления диалога, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

С соответствующим заявлением выступил председатель северокорейского комитета по миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль. Он также потребовал от США гарантировать прекращение враждебной политики по отношению к КНДР, ответив на призывы Вашингтона к проведению полного ракетно-ядерного разоружения Севера. Именно враждебная политика США в регионе и вынуждает КНДР до сих пор сохранять и наращивать свой ядерный потенциал, который предназначен лишь для защиты страны, подчеркнул Ким Ён Чхоль.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о тщетности усилий Швеции, выступающей в качестве посредника, навести мосты между США и КНДР. Эксперты обращают внимание на то, что обе стороны поднимают ставки в преддверии очередного саммита, намеченного на декабрь, и стремятся занять как можно более выгодную позицию ещё до начала переговоров.