Анкара, , 20:30 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на расширенном собрании региональных представителей правящей Партии справедливости и развития в центральном штабе, заявил: «Слава богу, что этого субъекта (председателя Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу) не принимают всерьез нигде во всем мире, поэтому страдает от него только его собственная партия».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «В прошлом тоже (премьер-министр Бюлент) Эджевит опять же позволил себе оскорбить нашего депутата, которая теперь служит нашим послом в Малайзии, словами «угомоните эту женщину». Сегодня, как и вчера, так же скандально и невоспитанно себя ведут снова члены Народно-республиканской партии в отношении заместителя главы нашей парламентской фракции госпожи Озлем Зенгин. Уж не взыщите, но подобную безнравственность терпеть мы не будем».

Турецкий лидер добавил: «Дать достойный ответ на подобные нападки на женщину-депутата должен сам парламент, и наша фракция. Что касается наказания, то оно должно последовать. А тут — мол, попросил прощения. И пусть отстанут. Это не то, от чего можно откупиться простыми извинениями. Какими бы не были дисциплинарные или внутренние санкции за это в парламенте, их нужно применить. Эти субъекты поступают так не впервые, мы имеем рецидив. Даже их лидеры под крышей парламента позволяли себе всевозможные грязные личностные оскорбления в мой адрес. Мы уже не будем молчать об этом, но дадим адекватный ответ».