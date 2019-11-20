Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Госдепартамент США одобрил предложение поставить правительству Марокко 36 ударных вертолётов Apache AH-64E с вооружением и соответствующим оборудованием на общую сумму $4,25 млрд, сообщает 20 ноября Агентство сотрудничества по обороне и безопасности, подчиняющееся Пентагону.

Главными подрядчиками этого заказа будут компании Lockheed Martin и Boeing.

Агентство заявляет, что эта сделка нацелена на поддержание внешней политики и интересов нацбезопасности США и улучшение положения американского союзника.

Кроме того, это повысит способность Марокко поддерживать политическую и экономическую стабильность в Северной Африке., а также повысит совместимость марокканской армии с американскими войсками.

Сроки осуществления этой сделки пока не сообщаются. Договор ещё не подписан.

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