Вильнюс, , 18:57 — REGNUM Один из районов центральной части Вильнюса экстренно перекрыт из-за утечки газопровода, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 ноября. Во время ремонтных работ у воинского кладбища в районе Антакальнис, где расположен мемориал павшим в Великой Отечественной войне, был повреждён газопровод.

В воздухе высокая концентрация газа, спасательный службы оцепили район, вызваны специалисты, которые должны устранить повреждение. Автомобильное и иное движение по району не возможно, из-за этого в городе образовались автомобильные пробки.