Скопье, , 19:35 — REGNUM 20 ноября комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос в рамках ежегодной встречи министров юстиции и внутренних дел стран Западных Балкан и ЕС, которая в этом году проходит в Скопье, выразил надежду на то, что лидеры ЕС «пересмотрят свое решение, с тем чтобы начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Аврамопулос подчеркнул, что в ЕС «полностью настроены на продолжение поддержки нашего партнерства с Западными Балканами».

Напомним, в настоящее время Балканские страны сталкиваются с возросшей нагрузкой, поскольку именно через их территорию проходит один из крупнейших маршрутов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и южной Африки в ЕС. Общий объем средств, направленных Евросоюзом на поддержку Западных Балкан в связи с усилившимся потоком мигрантов, к настоящему моменту составляет 390 миллионов евро (около 27,6 миллиарда рублей).

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