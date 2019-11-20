Грозный, , 18:46 — REGNUM Саперы разминировали с помощью беспилотников более тысячи взрывоопасных предметов на Северном Кавказе. Неразорвавшиеся снаряды остались на полигонах после проведения учений в 2019 году, сообщили 20 ноября в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа очистили и подготовили к проведению учений в 2020 году территории полигонов в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Южной Осетии. При этом отмечено, что беспилотные летательные аппараты позволили повысить эффективность работ по разминированию.

Общий объем работ, проведенных саперами по очистке территории полигонов Южного военного округа, составил более 50 тыс. га. На этой территории было обезврежено более 2000 неразорвавшихся боеприпасов.