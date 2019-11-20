Тирана, , 18:37 — REGNUM 20 ноября в Тирану прибыла делегация от чешской полиции, которую возглавил глава Службы криминальной полиции и расследования Чехии полковник Михаэль Фойт.

Как сообщает албанское новостное агентство ATA, делегация провела встречу с представителями албанских служб защиты правопорядка, в том числе главой полиции Албании Арди Велиу.

В ходе встречи Велиу и Фойт подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между полицейскими структурами двух государств и обмена опыта в сфере борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Велиу отметил, что в укреплении данных отношений играет важную роль офицер связи чешской полиции в Албании Адриатик Шино.

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