Харгейса, , 18:35 — REGNUM Полицейские силы Сомалиленда захватили и арестовали партийные центры Вадани в городах Бербера и Эригаво на фоне репрессий правительства против оппозиционных лидеров. Члены руководства партии были арестованы по отдельности по всему региону, что усилило политическую напряженность в Сомалиленде. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Аресты начались после того, как председатель оппозиционной партии Абдирахман Ирро призвал к проведению митинга против нынешней администрации Сомалиленда во главе с Мусой Бихи Абди, обвинив его в незаконной отсрочке голосования в парламенте.

Между тем председатель правящей партии непризнанного государства Фейсал Али Варабе, который пообщался со СМИ в Харгейсе, заявил, что в настоящее время предпринимаются усилия, чтобы начать переговоры между Ирро и правительством.

В последние два дня в Сомалиленде нарастает напряженность на фоне недавних призывов лидера оппозиции Абдирахмана Ирро провести массовые протесты против действующей власти.