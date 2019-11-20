Брюссель, , 18:33 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится на министериале НАТО в Брюсселе. В ходе встреч в штаб-квартире Альянса министр обсудил вопрос задержания грузинского врача Важи Гаприндашвили с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком и заместителем генсека ООН Розмари Дикарло. Об этом 20 ноября сообщает МИД Грузии.

По словам Залкалиани, вопрос задержания гражданина Грузии в Южной Осетии был одним из главных на встрече с заместителем генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По словам министра, задействованы все дипломатические форматы для немедленого освобождения гражданина Грузии.

«Задействованы все существующие ресурсы, он (Важа Гаприндашвили) должен быть незамедлительно освобожден. Это неприемлемо, даже если отложить в сторону политический вопрос, в чисто гуманитарном аспекте это абсолютно неприемлемо. Врач, который перешел на оккупированную территорию, чтобы помочь пациенту, стал заложником. Он должен быть незамедлительно освобожден. У нас есть все соответствующие планы для всякого развития сценария», — заявил Залкалиани.

Напомним, Важа Гаприндашвили был задержан 9 ноября погранслужбой Южной Осетии. Против нарушившего госграницу Южной Осетии и Грузии было возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Решением суда Гаприндашвили на два месяца лишен свободы. Правительство Грузии заявляет, что проводит работу с международными организациями для скорейшего освобождения задержанного врача.

19 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что задержанный пограничной службой гражданин Грузии Важа Гапринадшвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года. В Тбилиси же отрицают участие задержанного в «августовской войне».

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