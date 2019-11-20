Брюссель, 20 ноября 2019, 18:33 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится на министериале НАТО в Брюсселе. В ходе встреч в штаб-квартире Альянса министр обсудил вопрос задержания грузинского врача Важи Гаприндашвили с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком и заместителем генсека ООН Розмари Дикарло. Об этом 20 ноября сообщает МИД Грузии.
По словам Залкалиани, вопрос задержания гражданина Грузии в Южной Осетии был одним из главных на встрече с заместителем генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По словам министра, задействованы все дипломатические форматы для немедленого освобождения гражданина Грузии.
Напомним, Важа Гаприндашвили был задержан 9 ноября погранслужбой Южной Осетии. Против нарушившего госграницу Южной Осетии и Грузии было возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Решением суда Гаприндашвили на два месяца лишен свободы. Правительство Грузии заявляет, что проводит работу с международными организациями для скорейшего освобождения задержанного врача.
19 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что задержанный пограничной службой гражданин Грузии Важа Гапринадшвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года. В Тбилиси же отрицают участие задержанного в «августовской войне».
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