Гонконг, Китай, 20 ноября 2019, 18:24 — REGNUM Бывший сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Ченг обвинил власти Китая в пытках, 20 ноября передает агентство Reuters.
Ченг заявил, что был подвергнут жестокому обращению во время заключения под стражу после возвращения из поездки в материковый Китай в августе текущего года.
По словам Ченга, в течение 15 дней заключения под стражу сотрудники китайских спецслужб подвешивали его, избивали и требовали дать показания в связи с протестами в Гонконге.
Однако Ченг отметил, что не будет добиваться судебного преследования тех, кто его пытал и допрашивал, так как «не верит» в справедливое разбирательство.
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