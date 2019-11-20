Гонконг, Китай, , 18:24 — REGNUM Бывший сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Ченг обвинил власти Китая в пытках, 20 ноября передает агентство Reuters.

Ченг заявил, что был подвергнут жестокому обращению во время заключения под стражу после возвращения из поездки в материковый Китай в августе текущего года.

По словам Ченга, в течение 15 дней заключения под стражу сотрудники китайских спецслужб подвешивали его, избивали и требовали дать показания в связи с протестами в Гонконге.

«Меня подозревали в том, что я был вдохновителем протестов и британским агентом» , — сообщил Ченг.

Однако Ченг отметил, что не будет добиваться судебного преследования тех, кто его пытал и допрашивал, так как «не верит» в справедливое разбирательство.

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