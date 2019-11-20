Москва, , 18:21 — REGNUM Искусственно надуманные требования Эстонии со ссылкой на Тартусский договор 1920 года юридически ничтожны, поскольку Эстония вошла в последующем в состав СССР. Так для ИА REGNUM прокомментировала сенатор от исполнительной власти Крыма в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди.

«Для чего Эстонии, образовавшейся как самостоятельное государство на обломках Российской империи, проявлять такую агрессивную политику в отношении России в преддверии саммита Нормандский четвёрки и углубления российско-белорусских двусторонних отношений, — вопрос риторический, — отметила сенатор. — Нынешняя антироссийская политика Эстонии обусловлена следованием страны в фарватере геоатлантической стратегии, подтверждением чего является активное разжигание в Эстонии русофобии, поддержка страной санкций, реабилитация нацизма, ущемление прав русскоязычных граждан, вступление в НАТО, поддержка украинской гибридной агрессии против суверенной России».

Ковитиди выразила сомнение в том, что подобный внешнеполитический курс, избранный нынешним политическим руководством Эстонии, принесёт экономическую и политическую выгоду жителям страны.

Напомним, о необходимости вернуть Эстонии «аннексированные» территории на своей странице в Facebook 19 ноября заявила спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.