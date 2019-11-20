Тбилиси, , 18:21 — REGNUM Офис Гаагского суда в Грузии планирует запустить в 2020 году программу помощи пострадавшим в августовской войне. Об этом 20 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как рассказал глава представительства Гаагского суда в Грузии Каупо Канди, сейчас фонд пострадавших работает по нескольким направлениям: социально-экономическая помощь жертвам конфликта 2008 года, медицинская и психологическая помощь пострадавшим. Сейчас фонд изучает потребности пострадавших. После рассмотрения правление Фонда определит мандат, направление и объем программы помощи, которая начнётся в 2020 году, — рассказал Каупо Канди.