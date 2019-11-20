Киев, , 18:21 — REGNUM Сегодня на Украине все радуются новым «прослушкам» и говорят, что в государственном бюро расследований (ГБР) «трубу прорвало» (имеет место игра слов, главу ГБР Украины зовут Роман Труба — ред.)

Об этом заявил в своем комментарии 20 ноября политолог Владимир Горбач.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в мессенджере Telegram появился канал, в котором выложили якобы записи разговоров в кабинете Трубы, из которых понятно, что силовик действует по указаниям генпрокурора Руслана Рябошапки и главы офиса президента Андрея Богдана.

Сам Труба заявил, что не будет подавать в отставку из-за скандала с опубликованными записями, генпрокурор Рябошапка проинформировал, что уже есть уголовное производство, которое связано с исследованием законности проведения записей. В первую очередь, подчеркнул он, следователи должны определить, насколько вообще аутентичными являются опубликованные записи.

«Сомнений (в том, что записи аутентичные) не должно быть… Как и сомнений в том, что всех сейчас «пишут», но не всех прослушивают. Банально не хватает времени и свободных ушей. Считаю, что после данного «прорыва» уже не может быть сомнений в том, что представляет собой новая власть и зачем ей преследования старой власти», — заявил Горбач.

Вся информация доступна, все деятельность становится прозрачной и все всё видят, напомнил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что информацию о «сливе» уже заинтересовался и президент Украины Зеленский. Глава государства отметил, что не в курсе событий и должен изучить вопрос.