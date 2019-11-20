Аддис-Абеба, , 18:22 — REGNUM В докладе, опубликованном на этой неделе одним из ведущих французских новостных агентств La Point, говорится, что Эфиопия намерена закупить у Франции оружия и военной авиационной техники на сумму более 4 млрд евро. В отчете содержится ссылка на опубликованное письмо, в котором премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед написал президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой поддержать «укрепление эфиопских ВВС». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

По всей видимости, в июле 2019 года премьер-министр Эфиопии выразил желание, среди прочего, приобрести истребители, военные ударные и военно-транспортные вертолеты, ракеты большой дальности и даже ядерные боеголовки.

«Список покупок» премьера в кредит включает 12 боевых самолетов, 18 вертолетов, два военно-транспортных самолета производства Airbus, 10 боевых беспилотников, электронную систему глушения и 30 ракет M51, способных поразить цель на расстоянии 6000 километров.

Эфиопия и Франция подписали соглашение о военном сотрудничестве в марте 2019 года. Однако, судя по всему, Франция отказалась удовлетворить просьбу Эфиопии об укреплении ее системы обороны. И позиция Франции, похоже, связана с ее тесными отношениями с Египтом, который в докладе La Point назван «крупным покупателем французского оружия с 2014 года».

Источник в новостях цитирует эксперта из Научно-исследовательского института развития (IRD) Франции Сабину Планель, которая говорит, что «вооружившись мощным военным арсеналом, Эфиопия укрепляет свой авторитет в регионе в качестве местного хранителя мира и выступает оплотом против джихадистских движений, присутствующих на Африканском Роге».