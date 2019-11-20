Москва, 20 ноября 2019, 18:14 — REGNUM То, что на Украине пост министра обороны предлагали занять директору по европейским делам Совета национальной безопасности США Александеру Виндману, нормальное для постсоветского пространства явление, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая в Конгрессе, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман рассказал, что ему трижды предлагали занять пост министра обороны РФ. Такие предложения, по словам Виндмана, поступали ему от Александра Данилюка, когда тот был секретарём украинского совета национальной безопасности и обороны.
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