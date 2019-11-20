Москва, , 18:14 — REGNUM То, что на Украине пост министра обороны предлагали занять директору по европейским делам Совета национальной безопасности США Александеру Виндману, нормальное для постсоветского пространства явление, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это на постсоветском пространстве нормально, — сказал Мигранян. — Дело в том, что во всех прибалтийских республиках были руководители из Америки и Канады: министры и так далее. Это провинциализм. Это позор Украине, раз она приглашает ничтожного подполковника прийти и занять место министра обороны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, выступая в Конгрессе, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александер Виндман рассказал, что ему трижды предлагали занять пост министра обороны РФ. Такие предложения, по словам Виндмана, поступали ему от Александра Данилюка, когда тот был секретарём украинского совета национальной безопасности и обороны.

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