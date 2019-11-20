Москва, , 18:09 — REGNUM Заявление о территориальных претензиях к Москве, прозвучавшие из Таллина, сделаны дорвавшимися до власти ультраправыми, заявил 20 ноября политолог Владимир Симиндей в интервью «Экономике сегодня».

Комментируя заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Таллин ждёт от России «возврата» 5,2% «отнятых» территорий, эксперт пояснил: Пыллуаас представляет Консервативную народную партию Эстонии, или EKRE.

Этот же вопрос уже ставил соратник спикера парламента по партии — эстонский министр внутренних дел Март Хельме. Симиндей отметил, что «их активность возросла» после встречи российского президента Владимира Путина с эстонским коллегой Керсти Кальюлайд.

Поездку главы Эстонии в Прибалтике расценили отрицательно, отметил политолог, пояснив, что, по эстонским законам, Кальюлайд не обладает полномочиями «вести серьёзный диалог», в частности — по международным делам.

Симиндей отметил, что из-за того, что победившая на выборах «Партия реформ» не создала свою парламентскую коалицию, правительство было сформировано по итогам договорённости между «Партией центра», правой партии Isamaa и EKRE (Хельме и Пыллуаас — её члены).

Симиндей «Здесь мы видим попытку представителей от радикальной, ультранационалистической, а некоторые полагают — неонацисткой, партии EKRE, потянуть одеяло на себя и вытащить какие-то вещи из ведомственной повестки, сделав их партийными».

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Напомним, комментируя заявление Пыллуааса о том, что Россия «должна» Эстонии, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров заявил: на каждый подобный выпад Таллина Москве нужно вводить жёсткие всесторонние санкции.

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