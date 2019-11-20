Москва, 20 ноября 2019, 18:09 — REGNUM Ситуация на Украине — прямое следствие разрушения Советского Союза, а сама Украина во многом повторяет сегодня те же самые деструктивные процессы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 20 ноября член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил, что распад Советского союза не был связан с ростом национализма в республиках.
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