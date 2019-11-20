Москва, , 18:09 — REGNUM Ситуация на Украине — прямое следствие разрушения Советского Союза, а сама Украина во многом повторяет сегодня те же самые деструктивные процессы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 20 ноября член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

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«О распаде СССР сказано и написано уже очень много, но эта тема ещё долго будет в центре внимания политиков, политологов, экономистов, историков, поскольку последствия этой исторической драмы постоянно актуализируются. Например, ситуация на той же Украине — прямое следствие разрушения Советского Союза. А сама Украина во многом повторяет сегодня те же самые деструктивные процессы», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил, что распад Советского союза не был связан с ростом национализма в республиках.

«Результаты неэффективной экономической политики в СССР сказались и в политической сфере. Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чём люди думали и о чём они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», — сказал Путин.

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