Душанбе, , 18:02 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) отреагировала на вооружённую атаку, совершённую на пограничный пост №4 «Ишкобод» в Таджикистане.

Как отмечается в опубликованном на сайте организации сообщении, в ШОС «решительно осудили» атаку террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на погранотряд «Султанабад» в ночь с 5 на 6 ноября.

«Инцидент подтверждает необходимость последовательных и решительных действий в рамках Организации по поддержанию региональной безопасности и стабильности, в том числе по усилению совместной борьбы с угрозами и вызовами терроризма и экстремизма», — говорится в сообщении.

В Организации подчеркнули также, что ШОС полностью поддерживает действия силовых структур Таджикистана по отражению нападения.

Напомним, ночью 6 ноября 2019 года двадцать вооружённых людей в масках напали на пограничный пост на таджикско-узбекской границе. В результате перестрелки, по официальным данным, погибли не менее двух (по данным СМИ — шестерых) силовиков. Уничтожены 15 нападавших, остальные — задержаны.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).