* ИГ — запрещённая в России организация

Красногорск, , 18:01 — REGNUM Сотрудниками ФСБ в столичном регионе России задержаны трое членов организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с 2014 года проводивших вербовку жителей Москвы и Московской области для участия в войне на территории Сирии, сообщает 20 ноября пресс-служба ФСБ.

Операция проведена во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ.

«При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности», — указано в сообщении пресс-службы.

По данным российских спецслужб, с 2014 года задержанные члены террористической группировки вербовали жителей Москвы и Московской области, а также занимались организацией их переправки в Сирию для участия в боевых действиях на стороне джихадистов.

Возбуждены уголовные дела по ряду статей о преступлениях террористической направленности.

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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