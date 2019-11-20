Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет издание Time со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Помпео уже заявил трем республиканцам, что в 2020 году он намерен принять участие в выборах в сенат Конгресса США от штата Канза.

Источники отмечают, что Помпео планировал остаться на посту государственного секретаря до весны 2020 года, однако теперь он вынужден пересматривать свои планы.

Спешность Помпео может быть связана с тем, что демократы запустили процедуру импичмента в Конгрессе и это вредит репутации госсекретаря.