Душанбе, , 17:57 — REGNUM Мэрия столицы Таджикистана Душанбе рекомендует жителям поднять государственый флаг над своим жильём в честь празднования Дня государственного флага страны, который ежегодно отмечается 24 ноября.

От организаций и предприятий ждут праздничного украшения своих зданий вне зависимости от форм собственности.

Согласно распоряжению градоначальника Рустама Эмомали, все улицы и проспекты будут празднично оформлены. Запланирован ряд мероприятий, а также массовые гуляния и спортивные состязания.

Праздник День флага президент страны Эмомали Рахмон учредил в 2009 году. День не является выходным. Отметим, что до внесения соответствующих поправок в закон страны «О государственных символах» в 2016 году поднимать государственный флаг можно было только над зданиями государственных органов, а также в парках культуры и отдых и других общественных местах.