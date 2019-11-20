Тегеран, , 17:51 — REGNUM Постпред Ирана в ООН Алиреза Мириусефи 20 ноября заявил в своем «Твиттере», что информация правозащитников о гибели «сотен протестующих» во время протестов в Иране «сфабрикована».

По словам постпреда, заявления Amnesty International являются «спекулятивными и ненадежными», и могут быть «частью дезинформационной кампании против Ирана».

Постпред Ирана отметил, что иранские власти никогда не запрещают гражданам «свободно осуществлять право на мирный протест».

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