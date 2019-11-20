Москва, 20 ноября 2019, 17:41 — REGNUM Власти Украины получили возможность «постоянно кричать» о том, что они одержали очередную победу, после того как РФ передала Киеву корабли, задержанные в 2018 году после провокации в Керченском проливе. Об этом 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Сергей Черняховский. По его мнению, определённая часть людей в украинской элите не собиралась выполнять Минские соглашения, а борьбу с Россией превратила в источник своего заработка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, 21 ноября в Гааге начнётся суд, который рассмотрит иск Украины против России, связанный с инцидентом в Чёрном море.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина намерена судиться с РФ по делу о задержании кораблей — Зеркаль