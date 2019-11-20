Аддис-Абеба, , 17:42 — REGNUM В региональном государстве Штат наций и народов Юга в Эфиопии стартовало голосование граждан на референдуме об автономном статусе региона Сидамо. Жители голосуют на 1692 избирательных участках, созданных в зоне. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По данным Национальной избирательной комиссии Эфиопии, более 2,3 миллиона человек были зарегистрированы для участия в голосовании на референдуме. Более 6000 сотрудников избирательных комиссий были также развернуты для работы на избирательных участках.

В своем посте в Twitter премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал избирателей выполнять свой гражданский долг по мирному проведению процесса голосования.

Абий Ахмед написал: «Референдум в Сидамо является отражением того пути, по которому Эфиопия пошла, преследуя установление демократии. Поскольку многие граждане сегодня идут на выборы, я призываю всех участвовать в избирательном процессе мирно».

Итоги референдума, как ожидается, будут объявлены в четверг, 21 ноября 2019 года.