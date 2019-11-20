Аддис-Абеба, , 17:46 — REGNUM Заместитель председателя правящей коалиции Эфиопии и вице-премьер страны Демеке Мыконнын заявил, что новая единая правящая «Партия процветания» создаст процветающую Эфиопию путем укрепления национального единства и создания единого политического и экономического сообщества. На пресс-конференции, которую вице-премьер провел в связи со слиянием коалиции, Демеке заявил, что «Партия процветания» приложит все усилия к тому, чтобы создать национальное мышление единства среди граждан, развивая многонациональное государство. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Вице-премьер подчеркнул, что новая партия будет работать над тем, что поможет укрепить национальное единство путем реформ с использованием структурного подхода — изменения нынешних экстремистских настроений, а также устранения позиции, направленной на подрыв разнообразия народов во имя национального единства.

Демеке подчеркнул, что партия будет стремиться к формированию сильной национальной позиции, она приложит все усилия, чтобы закрепить лучший опыт прошлого и исправить допущенные ошибки. Демеке повторил, что главная цель новой партии — избавить страну от ее нынешних угроз и ускорить ее путь к процветанию.

Он отметил, что поддержка многонационального федерализма, балансирование между индивидуальными и групповыми правами, ответы на запросы общественности посредством участия граждан, гармонизация региональной самобытности и национального единства, а также содействие разнообразию являются столпами политики новой партии.

Демеке добавил, что партия будет работать с четкой целью создания демократической системы, основанной на широком участии граждан, и обеспечения экономического развития Эфиопии.