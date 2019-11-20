Тегеран, , 17:45 — REGNUM 19 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе переговоров с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком объявил, что Иран продолжит отказываться от своих обязательств по «ядерной сделке» до тех пор, пока его интересы не начнут соблюдаться. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

В настоящее время Аббас Арагчи находится в Гааге, чтобы обсудить вопросы, связанные с ядерной программой Ирана и кризисом вокруг СВПД. В ходе переговоров с голландским дипломатом он обвинил Европейский союз в нарушении интересов исламской республики, связанным с отказом выполнять «ядерную сделку». Он призвал европейские страны перестать обращать внимание на давление Вашингтона и начать выполнять соглашение. «Если Европа хочет спасти СВПД, она должна заплатить цену перед Соединенными Штатами», — подчеркнул дипломат.

Аббас Арагчи упомянул Ормузскую мирную инициативу президента Ирана Хасана Рухани, которая демонстрирует приверженность Ирана созданию зоны стабильности в Персидском заливе. Он подчеркнул, что безопасность в заливе и свобода судоходства могут быть обеспечены исключительно силами стран региона.