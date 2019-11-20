Москва, , 17:32 — REGNUM Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.

Таким образом МИД РФ отреагировал на удар 40 крылатыми ракетами, нанесённый самолётами ВВС Израиля по пригородам Дамаска в ночь на 20 ноября.

«Считаем безусловно важным соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и других государств региона», — указано в сообщении МИД России.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что в результате ракетного удара израильских ВВС погибли и получили ранения более десяти граждан Сирии.

Подчёркивается, что такие действия Израиля усиливают напряжённость и способствуют разжиганию конфликта вокруг Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные официально сообщили о нанесении авиацией ракетных ударов по объектам на территории Сирии.

В Израиле такие удары объясняют необходимостью противодействия иранским поставкам вооружений для палестинских боевиков.

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