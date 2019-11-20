Москва, 20 ноября 2019, 17:35 — REGNUM Плюсом антироссийских санкций стал вывод в России импортозамещения на новый уровень, заявил 20 ноября российский президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».
Из-за западных рестрикций, отметил президент, России пришлось заниматься импортозамещением — в сферах, от которых зависит безопасность страны, её национальные интересы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, оценивая «эффект» от антироссийских санкций для США, отметил, что Вашингтон и его сателлиты лишь «наказали сами себя».
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