Москва, 20 ноября 2019, 17:35 — REGNUM Плюсом антироссийских санкций стал вывод в России импортозамещения на новый уровень, заявил 20 ноября российский президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»
Kremlin.ru

Из-за западных рестрикций, отметил президент, России пришлось заниматься импортозамещением — в сферах, от которых зависит безопасность страны, её национальные интересы.

«Это широкий спектр отраслей: это и сельское хозяйство, это медицина, это фармацевтика, это оборонно-промышленный комплекс. И в целом мы достигли очень серьёзных и положительных результатов».
Путин

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, оценивая «эффект» от антироссийских санкций для США, отметил, что Вашингтон и его сателлиты лишь «наказали сами себя».

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