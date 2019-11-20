Тегеран, , 17:41 — REGNUM 19 ноября сухопутные войска вооруженных сил Ирана начали крупномасштабные военные учения на северо-западе страны с целью повышения боеготовности. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иранские военные Mil.ru

Согласно источнику, боевые учения под кодовым названием Zolfaghar-e Velayat проходят на территории сразу нескольких иранских провинций. В ходе учений планируется отработать переброску войск по земле и воздуху, а также их дислоцирование на различных типах местности. Подразделения будут вынуждены оперативно реагировать на различные угрозы: как днем, так и ночью.

Иран проводит военные учения по несколько раз за год, чтобы проверять в бою современную военную тактику и новейшее техническое оборудование. Власти исламской республики утверждают, что оборонная мощь страны носит сдерживающий характер, и иранские войска не представляют угрозы для государств региона.