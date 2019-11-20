Приштина, , 17:37 — REGNUM 20 ноября состоялось открытие двусторонней конференции по вопросам юридического сотрудничества по гражданским вопросам, организованной министерствами юстиции Франции и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на открытии конференции глава косовского министерства юстиции Абелярд Тахири обратился к Франции с призывом умножить усилия по поддержке присоединения Косово к Гаагской конференции по международному частному праву и Гаагским конвенциям.

По словам Тахири, присоединение Косово к данным конвенциям представляет взаимный интерес для Косово и Франции.

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