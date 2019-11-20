Тегеран, 20 ноября 2019, 17:36 — REGNUM Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что запасы тяжелой воды в Иране превысили допустимую норму в 130 тонн. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
«Агентство подтверждает, что Иран продолжает производство тяжелой воды, и что на текущий момент его запасы составляют 131,5 метрические тонны», — заявило МАГАТЭ. В докладе отмечается, что Иран сделал данный шаг в рамках своего четвертого частичного отказа от обязательств по СВПД.
Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении обязательств по «ядерной сделке». Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из него США и последующее возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.