Москва, , 17:16 — REGNUM Если бывший президент Украины Пётр Порошенко чётко позиционировал себя как президента войны, то с его преемником Владимиром Зеленским такой ясности нет, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Все понимают, что Минские соглашения надо выполнять, — сказал Журавлев. — И я понимаю Зеленского. Он позиционирует себя как президент мира. Правда, из того, что он обещал, ничего не сделал, но подвижки есть. Порошенко позиционировал себя как президента войны. С ним было всё понятно. А с Зеленский позиционирует себя как президента мира, но что будем делать, неясно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что уверен в искренности намерения украинского лидера Владимира Зеленского улучшить ситуацию в Донбассе, но пока не знает, насколько украинский лидер в состоянии это сделать.

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