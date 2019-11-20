Москва, 20 ноября 2019, 17:16 — REGNUM Если бывший президент Украины Пётр Порошенко чётко позиционировал себя как президента войны, то с его преемником Владимиром Зеленским такой ясности нет, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 20 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что уверен в искренности намерения украинского лидера Владимира Зеленского улучшить ситуацию в Донбассе, но пока не знает, насколько украинский лидер в состоянии это сделать.
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