Тегеран, , 17:34 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил власти Соединенных Штатов «за лицемерную» демонстрацию поддержки иранского народа, призвав граждан Исламской республики не верить Вашингтону. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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По словам министра, иранскому народу не нужна поддержка режима, подвергающего страну «экономическому терроризму» в попытке вынудить уступить незаконным требованиям. Дипломат напомнил, что Вашингтон блокировал поставки лекарств и продуктов питания для провинций, пострадавших от наводнения, поэтому его желание помочь народу Ирана — «ложь и фарс».

Мохаммад Джавад Зариф осудил Францию и Германию, которые сделали «неуместные заявления» по поводу иранских протестов. «Страны, не проявившие политическую волю перед лицом экономического терроризма США, вновь начинают провокации под давлением Вашингтона», — отметил политик.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. США, Франция и Германия поддержали протестующих.