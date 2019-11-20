Тегеран, 20 ноября 2019, 17:32 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что оружие массового поражения не фигурирует в военной доктрине Ирана, и что Исламская республика готова участвовать в создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам дипломата, Иран настаивал на создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке с 1974 года. «Мы настаивали на том, чтобы бесчеловечные виды оружия были уничтожены под строгим контролем. Этот принцип диктует наша исламская вера, национальные интересы и горький исторический опыт». — отметил Маджид Тахт-Раванчи. Он также подчеркнул, что Иран неоднократно становился жертвой химических атак.
Постоянный представитель Ирана при ООН напомнил, что единственным препятствием на пути создания безъядерной зоны является Израиль, не желающий уничтожить имеющееся у него ОМУ.