Москва, , 17:10 — REGNUM Претензии Эстонии к России по якобы отобранным у эстонцев землям подрывают геополитическую стабильность, отчего зачастую страдают маленькие страны, заявил 19 ноября член Совфеда Сергей Цеков в интервью РБК.

Комментируя заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, который «запросил» у России «возврат» пяти процентов «эстонских территорий», российский сенатор отметил, что Таллин пытается ревизировать прошлое. При этом эстонские власти, по-видимому, не заботит геополитическая стабильность.

Цеков «А так они подогревают напряжённость, при этом могут пострадать как малое государство, если напряжённость выльется в какое-то серьёзное противостояние на мировой арене».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пыллуаас 19 ноября заявил, что Эстония хочет «вернуть обратно свои» территории, которые якобы забрал СССР. При этом Таллин требует пересмотреть Тартуский мирный договор от 1920 г.

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