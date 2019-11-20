Барановичи, Белоруссия, , 16:50 — REGNUM На авиабазу ВВС Белоруссии в Барановичах прибыли ещё два многоцелевых истребителя Су-30СМ российского производства, сообщает 20 ноября «Интерфакс» со ссылкой на белорусское военное ведомство.

Минобороны Белоруссии отмечает, что Россия выполнила свои обязательства по графику поставок авиатехники на 2019 год. Таким образом, ВВС Белоруссии на данный момент получили четыре из 12 заказанных истребителей Су-30СМ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск ещё летом 2017 года заявил о желании приобрести у России многоцелевые истребители Су-30СМ для обновления парка боевых самолетов ВВС республики. Первые два истребителя Белоруссия получила 13 ноября 2019 года.

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