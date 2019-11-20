Рига, , 16:38 — REGNUM Министр финансов Латвии Янис Рейрс планирует профинансировать реформы в сфере здравоохранения за счёт реформы налоговой системы. Об этом он рассказал порталу NRA.

Янис Рейрс отметил, что на данный момент примерно 600 000 жителей страны уже в течении двух лет платят 1% социального налога в пользу медицинского обслуживания. И около 250 000 жителей Латвии игнорируют эти платежи, отметил он.

По его словам, он намерен ввести такие изменения, которые не позволят никому уклониться от уплаты налога в пользу здравоохранения.

Напомним, общий социальный налог в Латвии составляет 35,09% с зарплаты. Из этой суммы — 24,09% отчисления с работодателя, и 11% платит сам работник. 1% социальных сборов идёт на медицину. Идея сделать медицинские услуги платными для тех, кто по разным причинам необоснованно, с точки зрения государства, не платит социальные взносы обсуждается в Латвии несколько лет.