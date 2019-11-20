Париж, , 16:59 — REGNUM Большинство французов по-прежнему неблагоприятно относятся к действиям главы государства.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному 20 ноября, 63% французов негативно оценивают деятельность президента Эмманюэля Макрона. Как сообщает газета le Figaro, этот показатель вырос на 1% за ноябрь.

В то же время, положительно действия главы государства и главы правительства Эдуара Филиппа оценивают 33% и 32% опрошенных соответственно. Кроме того, согласно результатам опроса, самым популярным политическим деятелем во Франции стал Николая Юло, в 2017—2018 гг. занимавший пост министра комплексных экологических преобразований. К нему положительно относятся 49% опрошенных. Второе место разделили депутат Национального собрания Жак Ланг и бывший президент Франции Николая Саркози, к ним положительно относятся 38%. На пятом месте расположилась Марин Ле Пен. К главе партии Национальный фронт положительно относятся 30% участников опроса. При этом отмечается, что за последний месяц рейтинг Марин Ле Пен вырос на 3%.

Опрос проводился европейской исследовательской компанией Ipsos через Интернет. В опросе приняли участие 1053 человека в возрасте старше 18 лет