Сухум, , 16:32 — REGNUM Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 20 ноября посетил первое заседание вновь назначенного состава кабинета министров республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба Presidentofabkhazia.org

«Безусловно, нужно работать, не жалея себя. Перед нами стоят достаточно сложные задачи — создать условия для развития экономики, решить вопросы финансовой сферы. Мы должны наращивать свои собственные бюджетные возможности. Всем нужно приложить максимум усилий для развития нашего государства. В добрый путь!» — обратился президент к министрам.

В заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил президенту результаты ликвидации пожаров в горной местности.

Напомним, после повторного избрания на пост президента Абхазии Хаджимба реорганизовал и переименовал ряд министерств. Новая структура правительства была утверждена президентом 28 октября.

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