Сухум, 20 ноября 2019, 16:32 — REGNUM Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 20 ноября посетил первое заседание вновь назначенного состава кабинета министров республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Абхазии.
В заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил президенту результаты ликвидации пожаров в горной местности.
Напомним, после повторного избрания на пост президента Абхазии Хаджимба реорганизовал и переименовал ряд министерств. Новая структура правительства была утверждена президентом 28 октября.
Читайте также: Президент Абхазии реорганизовал и переименовал ряд министерств