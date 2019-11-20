Киев, , 16:31 — REGNUM Депутат украинской Рады Олег Волошин предлагает начать сбор средств на памятник пранкеру Джокеру.

Об этом он заявил сегодня, 20 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Волошин заявил, что кто бы это ни был, но он (они) стали настоящим мечом Немезиды для нынешней власти.

«Для этой кучки выскочек, которые вышли из ниоткуда и при этом возомнили себя полубогами. Их любимая «диджитализация» их и похоронит», — подчеркнул парламентарий.

Он предложил место для памятника — там, где раньше Ленин стоял, напротив рынка:

«Чтобы в будущем базарные барыги трижды думали, прежде чем лезть во власть».

ИА REGNUM напоминает, что за последние дни жертвами пранкера Джокера стали сразу несколько высокопоставленных украинских политиков и чиновников. Так, сегодня утром была опубликована переписка Джокера с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной. Темой беседы стали, в частности, публикации в СМИ о том, что Клитина попала на должность «через постель».

Накануне Джокер от имени главы офиса президента Украины Андрея Богдана пообщался с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.

До этого широкий резонанс на Украине получила переписка пранкера с народным депутатом от «Слуги народа» Богданом Яременко, угодившим в секс-скандал, под видом генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.